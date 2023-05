Le Japon a abaissé le niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière

Actualités

Le 8 avril, trois ans et quatre mois après le début de la crise sanitaire, le gouvernement japonais a abaissé le niveau de classification du Covid-19 à celui de la grippe saisonnière.

Plus précisément, il passera de la catégorie II, la deuxième plus élevée, à la catégorie V. Dans le cadre de la Loi sur les maladies infectieuses, cela signifie qu’il n’y aura plus de base légale pour recommander l’hospitalisation d’un malade et couvrir les frais médicaux avec de l’argent public. Les coûts des tests de dépistage et des traitements seront à la charge de chacun.

Le ministère de la Santé demande malgré tout aux personnes atteintes de la maladie de s’auto-confiner pendant cinq jours après l’infection et de porter un masque durant dix jours au moins. Le masque reste d’ailleurs recommandé dans les établissements médicaux et les maisons de retraite.

Le tout premier cas de contamination au Covid-19 au Japon avait été enregistré en janvier 2020. Le pays a connu depuis huit vagues épidémiques, infectant environ 33,7 millions de personnes et faisant 74 654 morts (à la date du 6 avril 2023).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]