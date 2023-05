Nouvelle réunion « 2+2 » entre le Japon et la France, pour renforcer leur coopération militaire

Actualités

Le 9 mai s’est tenue une réunion dite « 2+2 » entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense japonais et français, où ils ont affirmé leur volonté de conclure un « accord d’accès réciproque » (RAA). Celui-ci permettra de faciliter les exercices militaires conjoints entre les forces d’autodéfense nippones et l’armée française, consolidant ainsi l’interopérabilité entre les forces armées des deux pays.

Le Japon et la France avaient déjà établi plusieurs accords relatifs à la sécurité, notamment portant sur le transfert de technologies d’équipements.



La réunion « 2+2 » s’est déroulée en visio-conférence.

Les quatre ministres (Hayashi Yoshimasa, Hamada Yasukazu, Catherine Colonna er Sébastien Lecornu) ont également réaffirmé leur coopération pour la création d’une zone de prospérité Indo-Pacifique libre et ouverte. Garantir la stabilité de cette région où se trouve des territoires français comme la Nouvelle-Calédonie et Tahiti ainsi que des forces militaires françaises est en effet un moyen de lutter efficacement contre l’expansion de la Chine et le développement des missiles de la Corée du Nord.

C’était la septième réunion de type « 2+2 » entre les deux pays, et la première depuis janvier de l’année dernière.



Au premier plan, le ministre de la Défense Hamada Yasukazu, à côté du ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]