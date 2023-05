[Vidéo] Braquage dans une avenue de Tokyo devant de nombreux passants : quatre adolescents arrêtés

Actualités

Quatre adolescents japonais entre 16 et 19 ans ont été arrêtés le 9 mai après que trois d’entre eux ont braqué une boutique de montres haut de gamme le matin même dans le quartier de luxe de Ginza, à Tokyo.

Vers 6 h 20, en plein dans l’avenue principale et devant les yeux de nombreux passants, les jeunes ont pénétré le visage masqué dans le magasin et ont menacé l’employé avec un couteau, l’ordonnant de se coucher à terre s’il ne voulait pas mourir. Ils se sont enfuis en voiture après avoir brisé les vitrines et dérobé une centaine de Rolex. Les dommages s’élèveraient à plus de 100 millions de yens (670 000 euros).

Cette scène, très étonnante au Japon, a été filmée par plusieurs passants. L’un d’entre eux a appelé la police, qui a pu retrouver les malfaiteurs très rapidement.

