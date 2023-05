Le fils d’un conseiller municipal arrêté pour avoir tué quatre personnes à Nagano

Actualités

Le 26 mai au matin, la police a arrêté un homme après une attaque au couteau et à l’arme à feu dans la ville de Nakano (préfecture de Nagano) qui a fait quatre morts.

L’individu de 31 ans est Aoki Masanori, le propriétaire d’une ferme de raisins et le fils du représentant de l’assemblée locale de la municipalité.



La voiture dans laquelle a été emmené l’individu arrêté.

Selon les autorités, la veille vers 16 h 30, l’agriculteur a poignardé à mort une femme de 66 ans, puis a tué au fusil de chasse deux policiers dépêchés sur place. Il s’est ensuite barricadé dans la maison familiale et a échangé des tirs avec des officiers, alors que deux femmes, la mère d’Aoki et sa tante, ont pu s’échapper de la demeure saines et sauves.

Le corps d’une autre femme de 70 ans également poignardée a été retrouvé non loin de la maison, portant le nombre de personnes décédées à quatre.

L’homme arrêté a assumé ses actes mais ne s’est pas encore exprimé sur ses motifs.



Le chef de la police de la préfecture du Nagano

