Cannes : l’acteur japonais Yakusho Kôji remporte le prix d’interprétation masculine pour un film de Wim Wenders

Actualités

L’acteur japonais Yakusho Kôji a reçu le prix d’interprétation masculine pour Perfect Days, du réalisateur allemand Wim Wenders, lors de la 76e édition du Festival de Cannes le 27 mai.



Yakusho Kôji

« Je retourne chez moi ce trophée à la main. Merci. », s’est exprimé le comédien de 67 ans, primé pour le rôle d’un taciturne employé de toilettes publiques de Tokyo, renfermé sur lui-même à cause d’un traumatisme particulier mais qui s’épanouira petit à petit grâce à de belles rencontres. Le film a été entièrement réalisé au Japon.

C’est la première fois qu’un Japonais remporte le prix d’interprétation masculine après Yagira Yûya en 2004 pour son jeu dans Nobody knows, de Kore-eda Hirokazu. Ce dernier était par ailleurs présent au prestigieux événement du cinéma pour son nouveau film Monster qui a gagné le prix du meilleur scénario, écrit par Sakamoto Yûji.



Sakamoto Yûji

Yakusho Kôji est l’un des plus célèbres acteurs japonais, qui a joué dans plus d’une soixantaine de longs-métrages dont Shall we dance ? (de Suo Masayuki, 1996), Cure (de Kurosawa Kiyoshi, 1997), Dora-heita (de Ishikawa Kon, 2000), 13 Assassins (de Miike Takashi, 2010) ou encore L’Anguille (d’Imamura Shôhei, 1997), Palme d’Or du Festival de Cannes la même année (conjointement avec Le Goût de la cerise d’Abbas Kiarostami).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]