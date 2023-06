[Vidéo] Le Salon du jouet de Tokyo enfin ouvert au public

Actualités

Après trois années de restrictions au public à cause de la crise sanitaire, il sera enfin possible de se rendre au Salon international du jouet, qui se tient au Tokyo Big Sight le 10 et 11 juin. (Les deux journées précédentes sont réservées à la presse et aux professionnels.)

L’événement propose quelque 35 000 jouets de 150 sociétés japonaises et étrangères.

Certains produits illustres, populaires depuis de très nombreuses années, présentent de nouvelles évolutions technologiques. Citons parmi eux le fameux Tamagotchi, développé par la firme Bandai depuis 1996, qui offre la possibilité d’élever un animal fictif. Une version inédite baptisée « Tamagotchi Uni », munie de fonctions Wifi, permet aux joueurs d’interagir entre eux dans un espace virtuel. Elle sera mise sur le marché dans 35 pays à partir du mois prochain.

Star dans le monde des jouets, le Rubik’s cube fait évidemment partie des produits à apprécier.

