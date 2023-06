« Je vous protégerai ma vie durant » : le couple impérial célèbre 30 ans de mariage

Actualités

Le 9 juin, l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako ont fêté leurs trente ans de mariage.

« Nous sommes profondément émus », s’est exprimé le couple à travers un message relayé par la presse.



Le couple impérial et leur fille la princesse Aiko, le 30 mai

C’est en 1986 que Naruhito a fait la connaissance de sa future femme, lors d’une réception donnée au palais Tôgû (désormais Palais d’Akasaka) en l’honneur de la reine d’Espagne Sofia. Owada Masako était alors étudiante en économie à l’Université de Tokyo.

Le prince héritier l’a épousée en 1993, alors qu’elle travaillait au ministère des Affaires étrangères en tant que diplomate depuis sept ans. Masako avait longtemps déclaré qu’elle ne voulait pas quitter sa carrière, mais lors de la conférence de presse annonçant son mariage, à la question « Qu’est-ce qui vous a décidé à entrer dans la famille impériale ?, celle-ci avait répondu « Je pense que c’était en novembre de l’an dernier (1992), le prince héritier m’a dit alors : “Je comprends que vous puissiez avoir peur d’entrer dans la Maison impériale, mais je vous protégerai ma vie durant.” ».

En 2001, le couple a donné naissance à leur fille Aiko, actuellement étudiante au département de langue et littérature japonaise de l’Université Gakushûin, à Tokyo.

En 2003, peu avant son quarantième anniversaire, Masako a été hospitalisée en raison d’un zona ouvre la voie à une longue période de convalescence qui l’a éloignée de ses charges officielles. Un trouble de l’adaptation a également été diagnostiqué. Mais malgré des hauts et des bas concernant sa santé, l’impératrice essaie au possible de prendre part à des activités, officielles ou non.

Depuis la fin de la crise sanitaire, Naruhito et Masako ont repris leurs voyages impériaux dans l’Archipel et à l’étranger.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]