Deux soldats ukrainiens lourdement blessés sont arrivés au Japon pour des soins

Actualités

Deux soldats ukrainiens blessés sont arrivés au Japon le 9 juin afin de se faire soigner au sein de l’Hôpital central des Forces d’autodéfense japonaises (FAD), situé à Tokyo.

En plus du soutien financier et matériel et des sanctions envers la Russie, l’Archipel veut montrer par ce biais son appui a l’Ukraine.

L’un des soldats n’a plus qu’une seule jambe, et l’autre a été amputé des deux. Il est prévu qu’ils se fassent faire des prothèses puis effectuent une rééducation, et tous les frais seront pris en charge par le Japon. C’est la toute première fois qu’un établissement des FAD accepte des soldats étrangers.

« Nous souhaitons nous occuper d’eux pour qu’ils puissent ensuite retourner en Ukraine le plus tôt possible », a dit le ministre de la Défense Hamada Yasukazu.

« Nous sommes très reconnaissants envers le gouvernement japonais pour son accueil et son assistance », s’est exprimé l’ambassadeur de l’Ukraine au Japon Sergiy Korsunsky à travers un message sur Twitter.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]