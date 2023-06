Attaque dans un stand de tir des forces d’autodéfense : deux morts et un blessé grave

Actualités

Deux membres des forces d’autodéfense (FAD) ont été tués et un autre sévèrement blessé lors d’une attaque à l’arme automatique dans un stand de tir militaire de la ville de Hino, dans le centre du Japon, le 14 juin au matin.

Le suspect a été interpellé sur place et a admis les faits. Il s’agit d’un jeune homme de 18 ans, postulant pour intégrer les FAD, qui a dirigé son arme sur trois soldats pendant un entraînement. Deux d’entre eux sont décédés après avoir été transportés à l’hôpital.

Des balles réelles de calibre 5,56 millimètres sont utilisées normalement utilisées lors de l’entraînement, et les participants doivent porter un gilet pare-balles et suivrent les ordres pour charger leur arme et tirer avec.



Le stand de tir militaire de la ville de Hino

