La grippe aviaire a été éradiquée au Japon

Le 19 juin, l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA) a annoncé sur son site qu’il validait la déclaration du Japon disant que la grippe aviaire avait été éradiquée de l’Archipel.

Durant la saison 2022/2023, le Japon a été confronté à une épizootie majeure de grippe aviaire au niveau national, depuis que les premiers cas avaient été confirmés à la fin octobre dans la préfecture d’Okayama et à Hokkaidô. Selon les experts, des oiseaux migrateurs contaminés étaient arrivés sur l’Archipel dès le mois de septembre, le plus tôt jamais enregistré, et ils s’étaient dispersés rapidement dans tout le pays.

Au final, 26 préfectures sur les 47 ont été touchées, menant à l’abattage de 27,7 millions de volailles (dont la plupart étaient des poules pondeuses), un chiffre record pour une seule saison. Le prix de gros moyens des œufs s’était également élevé à un niveau record à cause d’une pénurie assez importante.

Aucun cas de grippe aviaire n’a été recensé au Japon depuis le 7 avril. Le ministère de l’Agriculture a envoyé à l’OMSA sa déclaration en expliquant que toutes les opérations de décontamination et d’abattage dans les exploitations avicoles avaient été achevées le 13 mai.

