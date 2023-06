Déclin du nombre de librairies au Japon : trois grandes entreprises joignent leurs compétences

Actualités

La société de vente en gros de livres Nippon Shuppan Hanbai, la grande librairie Kinokuniya et Culture Convenience Club, l’exploitant de la chaîne de magasins de locations de livres et vidéos Tsutaya, se sont mis d’accord pour fonder ensemble une nouvelle entreprise pour faciliter l’achat de livres au format papier.

Cette initiative vise ainsi à augmenter les recettes alors que le nombre de librairies dans l’Archipel a chuté de 30 % environ au cours des dix dernières années, dû à la diffusion des livres en version numérisée et des commandes en ligne.

En septembre 2022, une municipalité sur quatre ne possédait pas de librairie.

La nouvelle entreprise conjointe, qui verra le jour au plus tôt cet automne, se dotera d’un système d’intelligence artificielle pour proposer des choix de livres judicieux selon les goûts des lecteurs et permettre de les commander le plus efficacement possible.

