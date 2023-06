Le billet d’entrée pour Disneyland Tokyo dépassera les 10 000 yens pour la première fois

Actualités

À partir du 1er octobre, le prix d’un billet d’entrée pour Disneyland Tokyo pourra dépasser les 10 000 yens (63 euros), une première depuis l’ouverture du parc il y a 40 ans.

Oriental Land, l’exploitant du parc, a expliqué vouloir désengorger l’affluence lors des week-ends, jours fériés et périodes de fêtes comme Noël et le Nouvel An. Le montant sera variable en fonction de la date de visite, un système introduit en mars 2021.

Un billet d’entrée vaut actuellement entre 7 900 et 9 400 yens (50 et 60 euros) pour les personnes de 18 ans et plus. De nouveaux tarifs de 9 900 et 10 900 yens (63 et 70 euros) seront ajoutés dans trois mois.

Depuis l’inauguration de Disneyland Tokyo en 1983, puis de Disney Sea en 2001, le parc a accueilli plus de 800 millions de personnes. Le record annuel de visiteurs avait été atteint en 2018, avec 32,55 millions. Le site à célébré ses 40 ans le 15 avril dernier.

