[Vidéo] Les pandas jumeaux du zoo de Ueno fêtent leurs deux ans

Xiao Xiao et Lei Lei, les pandas jumeaux du zoo de Ueno, à Tokyo, ont fêté leurs deux ans le 23 juin. Célébrité oblige, de nombreux fans s’étaient déjà rassemblés devant le zoo avant son ouverture, et ont été comblés de les voir en train de s’amuser ensemble et partager des tiges de bambou. Les deux pandas ont été séparés de leur mère Shin Shin depuis mars dernier.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]