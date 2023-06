Le parc Kitanomaru, au nord du palais impérial, va refaire peau neuve

Actualités

Afin d’attirer davantage de touristes, le ministère de l’Environnement compte réaménager le parc Kitanomaru, qui se trouve au nord du palais impérial de Tokyo.

Ce site est « un espace vert rempli d’histoire et de culture au centre de la capitale », explique un officiel du ministère. « Nous espérons le changer en un lieu encore plus attrayant pour les visiteurs », a-t-il ajouté.

Le parc Kitanomaru est devenu une partie du jardin extérieur encerclant le palais impérial (Kokyô gai-en) en 1969, et il est actuellement géré par le gouvernement. Les bancs et diverses installations ont plus de 40 ans d’âge, et le besoin de rénovation se fait pressant. Il est aussi prévu de placer des signalétiques en plusieurs langues (anglais, chinois) et de rendre le lieu accessible aux personnes âgées et handicapées moteurs.

Le ministère a également le projet de diviser Kitanomaru en plusieurs « zones à thème », comme la forêt ou la culture afin de mettre à profit des grandes structures incluses dans le parc comme le Musée des Sciences ou le hall du Nippon Budôkan.

