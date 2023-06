Suicide en famille ? Un célèbre acteur de kabuki arrêté pour avoir aidé sa mère à mettre fin à ses jours

Actualités

Le 27 juin, la police a arrêté l’acteur de kabuki Ichikawa Ennosuke IV car il est suspecté d’avoir aidé sa mère de 75 ans a se suicider dans leur maison de Tokyo.

Interrogé par les enquêteurs avant son arrestation, Ishikawa avait dit qu’il s’était accordé avec ses parents pour qu’ils se tuent ensemble « afin de se réincarner », et qu’ils avaient pour cela décidé de s’empoisonner et de prendre des somnifères qui adouciraient les souffrances autant que possible.

L’homme de 47 ans est soupçonné d’avoir ensuite placé un sac plastique sur la tête de sa mère et de son père pour leur permettre de mourir rapidement. Leurs corps avaient été retrouvés sans vie le 18 mai, et l’autopsie de la mère a révélé qu''elle était décédée d’empoisonnement aux psychotropes. L’enquête sur la mort du père est en cours.

Ishikawa avait également été retrouvé dans un état inconscient. Il a déclaré qu’il avait tenté de mettre fin à ses jours avec ses parents.



La voiture dans laquelle se trouvait Ishikawa Ennosuke sortant du commissariat de police de Naka-Meguro, à Tokyo, le 27 juin.

