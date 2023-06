Jumelage historique du parc pour la paix de Hiroshima et du Mémorial de Pearl Harbor

Actualités

Le 29 juin, le maire de Hiroshima Matsui Kazumi et l’ambassadeur des États-Unis Emanuel Rahm ont signé la déclaration de jumelage de deux sites dédiés aux morts de la Seconde Guerre mondiale.

Il s’agit du Parc pour la paix de Hiroshima et du Mémorial de Pearl Harbor, situé à Hawaii, qui pourront désormais mener des projets conjoints, comme des organisations d’événements. Ils s’échangeront également des documents sur la rénovation des bâtiments historiques et des paysages et mettront leurs expériences mutuelles au service du développement du tourisme.

« Deux endroits qui se sont opposés dans le passé sont devenus des lieux de reconciliation », s’est exprimé l’ambassadeur américain.



Emanuel Rahm et Matsui Kazumi le 29 juin

Le Mémorial de Pearl Harbor à été créé en 1962 pour commémorer l’attaque de la base navale le 7 décembre 1941 par l’armée japonaise, provoquant la mort d’environ 2 400 soldats. américains.

Le Parc pour la paix de Hiroshima a été créé par l’architecte Tange Kenzô et a été inauguré en 1954.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]