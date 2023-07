Le revenu annuel moyen des députés japonais dépasse les 130 000 euros

Actualités

Le revenu annuel moyen des députés japonais en 2022 a été de 21,56 millions de yens, soit 136 000 euros. Le chiffre accuse une baisse pour la quatrième année consécutive.

Le rapport sur les fortunes personnelles des députés est publié chaque année par la chambre des Conseillers (chambre haute) et la chambre des Représentants (chambre basse), qui composent le parlement japonais.

C’est le Parti libéral-démocrate (PLD, au pouvoir), qui a le revenu moyen le plus élevé, notamment grâce à deux de ses membres gagnant plus de 100 millions de yens (630 000 euros). Mais dans son ensemble le revenu moyen annuel du Parlement a baissé de 990 000 yens (6 280 euros), en partie à cause du départ de Motoe Taichirô, un député du PLD de la chambre haute qui avait engrangé plus d’un milliard de yens (6,33 millions d’euros), grâce aux dividendes reçus de sociétés d’investissement.

Cette diminution générale peut également s’expliquer à cause de la réduction des salaires des députés de 20 %, décidée afin de limiter les dépenses en pleine crise sanitaire. Cette mesure a pris fin en juillet de l’année dernière.



Le Parlement japonais, à Tokyo

