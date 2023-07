[Vidéo] La toute nouvelle attraction du parc Fuji-Q Highland dévoilée

Actualités

Fuji-Q Highland, dans la préfecture de Yamanashi, est l’un des meilleurs parcs d’attractions du pays et ravira les amateurs de montagnes russes. Une toute nouvelle sera justement inaugurée le 20 juillet, et les médias ont déjà eu le privilège de pouvoir s’y essayer. Baptisée « Zokkon », elle donne l’impression d’être projeté à toute vitesse à bord d’une moto, et les virages sont particulièrement impressionnants !

La dernière attraction construite au Fuji-Q remonte à 12 ans.

Plusieurs des attractions du parc sont internationalement connues, dont « Eejanaika », des montagnes russes en « quatre dimensions » (les sièges tournent sur eux-mêmes) figurant dans le Guinness des records pour le plus grand nombre d’inversions. Au cours de cette attraction, on se retrouve la tête à l’envers pas moins de 14 fois... Si vous trouvez un moment pour profiter du paysage, jetez un coup d’œil dans la bonne direction et vous aurez une magnifique vue du mont Fuji.

