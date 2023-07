[Vidéo] Les dégâts des pluies diluviennes au sud-ouest du Japon

Actualités

Des pluies torrentielles sur l’île de Kyûshû, au sud-ouest du pays, ont provoqué des glissements de terrain et des inondations qui ont ravagé de nombreuses habitations. À la date du 11 juillet à 11 heures, le bilan est de six morts et trois disparus dans les préfectures de Fukuoka, Saga et Ôita.

Selon l’Agence météorologique japonaise, les précipitations sont dues à d’épaisses formations nuageuses surplombant ces trois préfectures, et le niveau d’alerte le plus élevé a été émis dans certaines de ces zones (plus précisément les communes d’Asakura, Kurume, Ukiha, Yame, Soeda et Tôhô dans la préfecture de Fukuoka, et Hita et Nakatsu dans la préfecture d’Ôita).

Les images montrent les désastres subis dans la municipalité de Karatsu, dans la préfecture de Saga (le 10 juillet au matin).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]