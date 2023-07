Une toute première ligne directe Tokyo-Doha ouverte par une compagnie aérienne japonaise

Actualités



Le Boeing 787-9

À partir de la fin mars 2024 au plus tôt, Japan Airlines (JAL) ouvrira une ligne directe entre l’aéroport de Haneda, à Tokyo, et Doha, la capitale du Qatar. Ce sera la toute première compagnie nippone reliant directement le Japon au Moyen-Orient.

Les vols seront quotidiens et s’effectueront à bord d’un Boeing 747-9 de taille moyenne. La JAL cherche ainsi à répondre à la forte demande de voyage dans certains pays du Golfe pour les affaires et le tourisme après le passage de la pandémie, et également pour faciliter les transits vers pays africains et sud-américains.

Actuellement seule la compagnie Qatar Airways propose un vol direct entre le Japon et Doha.

