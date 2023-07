Le nombre de visiteurs étrangers au Japon a été multiplié par 21 par rapport à l’année dernière

Actualités

Le nombre de touristes étrangers venus au Japon entre janvier-juin 2023 a été multiplié par 21 par rapport à l’année dernière à la même période, selon l’Office national du tourisme japonais (JNTO). Avec 10 712 000 visiteurs, ce chiffre équivaut à 64,4 % de celui du premier semestre 2019, avant le début de la pandémie de coronavirus.

Sans surprise, ce sont les assouplissements des restrictions sanitaires aux frontières à partir de l’automne dernier puis leurs levées totales à la fin avril, tout ceci associé à la faiblesse du yen, qui expliquent le regain du secteur touristique. La réouverture des ports japonais aux croisières internationales a également joué un rôle important.

De 2013 et pendant sept années consécutives, le nombre de visiteurs étrangers au Japon n’avait cessé de franchir des records, pour atteindre les 31,88 millions en 2019. Le gouvernement japonais visait les 40 millions à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo qui auraient dû avoir lieu en 2020. Mais la propagation mondiale de l’épidémie de Covid-19, à partir de février 2020, a brisé tous les espoirs de voir cet objectif être atteint. Le Japon reprend donc son plan à partir de zéro, mais les récents chiffres semblent encore plus encourageants que prévu.

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]