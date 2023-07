[Vidéo] Un artiste de rue légendaire de 92 ans se donne en spectacle à Hokkaidô

Actualités

Malgré la maladie de Parkinson qui le prive petit à petit de ses mouvements, à 92 ans, rien n’arrête Gilyak Amagasaki. Appelé le « légendaire artiste de rue », ce Japonais hors du commun s’est de nouveau donné en spectacle lors d’une mini-tournée de cinq jours sur l’île de Hokkaidô, dont il est originaire.

Sous les applaudissements de quelques centaines de spectateurs, il a montré ses performances sous la pluie au parc de Maruyama de Sapporo, au beau milieu d’un champ de lavande de Minami-Furano et dans une grande avenue commercante de la ville d’Asahikawa.

Gilyak avait quitté sa région natale pour exécuter ses danses sauvages et endiablées aux quatre coins du pays et au-delà, comme à Paris, en plein milieu des Champs-Élysées, à New York ou en Chine.

