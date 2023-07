Les visites à domicile seront-elles bientôt permises pour le personnel de santé étranger ?

Actualités

Le 24 juillet, un comité d’experts du ministère de la Santé a entamé les discussions pour savoir s’il fallait étendre les types de travaux donnés au personnel de santé étranger, dans un contexte de manque de main-d'œuvre dans le secteur des soins aux personnes âgées.

Il sera notamment question d’ici la fin de l’année de trancher sur l’autorisation de laisser les travailleurs étrangers effectuer des visites à domicile, ce qui n’est pas permis pour l’instant à cause de la barrière de la langue. Par principe, une seule personne peut se rendre chez le patient, et la non maîtrise du japonais peut se révéler problématique lors du bain ou du repas.

Les tâches des stagiaires techniques et travailleurs étrangers qualifiés sont actuellement limitées aux maisons de retraite.

