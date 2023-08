Fukushima : 12 ans après, l’Union européenne lève les restrictions sur les importations de produits alimentaires japonais

Actualités

Le 3 août, l’Union européenne a levé les restrictions sur les importations de produits alimentaires japonais interdits depuis la catastrophe nucléaire de Fukushima en mars 2011.

Le gouvernement nippon s’est réjouit de cette décision, qui selon lui enverra un message symbolique aux autres pays qui pratiquent toujours cette législation.

Il ne sera désormais plus nécessaire de joindre des certificats attestant du faible taux de radioactivité ou de la provenance d’aliments comme les champignons sauvages ou certains produits maritimes.

Après l’accident nucléaire du 11 mars 2011, 55 pays et régions du monde avaient limité les importations venant du Japon. Il n’en reste plus que 11 aujourd’hui, dont la Chine et la Corée du Sud. La Finlande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein devraient bientôt lever les restrictions.

