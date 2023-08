Cannabis au Japon : la légalisation dans d’autres pays et son faible coût entraînent une hausse du trafic

Actualités

De plus en plus de jeunes au Japon sont concernés par des affaires de cannabis, notamment car le prix de cette drogue est bien moins cher que les stimulants et le nombre de pays qui l’ont légalisée a augmenté, selon l’Agence nationale de la police.

Le trafic de cannabis semble prendre également de l’ampleur à cause des réseaux sociaux, car il est facile pour les jeunes d’échanger des informations en utilisant ces plateformes.

L’année dernière, 5 342 personnes en lien avec la possession de cannabis ont été arrêtées dans le pays, et près de 70 % d’entre elles étaient âgées de moins de 30 ans.

La tendance est à la hausse depuis 2014, avec un record de 5 482 arrestations en 2021.

En 2013, environ 80 % des affaires de drogue étaient relatives aux stimulants, mais ce taux a largement décru. Au semestre 2023, pour la première fois, la part des arrestations liées au cannabis avait été plus importante que celle des affaires de stimulants.

