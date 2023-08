Pour une meilleure qualité de sommeil des chauffeurs routiers japonais

Actualités

L’industrie japonaise du transport par camion s’efforce d’améliorer la qualité du sommeil de ses employés en vue d’une aggravation du manque de main d’œuvre à partir de l’année prochaine.

Les entreprises ont ainsi commencé à installer des dispositifs de suivi du sommeil afin d’aider les chauffeurs routiers à trouver le moment idéal pour un somme réparateur. Le temps de travail de cette profession est environ 20 % plus long que la moyenne de tous les autres secteurs, et les conducteurs ont de nos jours davantage de marchandises à transporter à cause de l’augmentation du nombre de livraisons en petite quantité.

Le manque de sommeil des chauffeurs routiers conduit à des accidents et à des problèmes de santé sévères.

Le gouvernement japonais limitera leurs heures supplémentaires à 960 heures par an à partir d’avril 2024, ce qui risque d’aggraver le manque d’employés dans ce domaine et de détériorer leur environnement de travail.

