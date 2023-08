[Vidéo] Nagoya a accueilli le championnat du monde de cosplay 2023

Actualités

La finale du championnat du monde de cosplay s’est tenue au Japon, à Nagoya, le 6 août. À cette occasion, tous les participants fièrement vêtus de leurs costumes ont paradé dans le fameux quartier commerçant d’Ôsu.

Parmi les 33 pays représentés, c’est le Royaume-Uni qui a obtenu le premier prix, avec un déguisement inspiré du manga Magi : The labyrinth of magic (d’Ôtaka Shinobu). La deuxième place est revenue à la Lettonie avec un costume tout droit sorti du jeu Legend of Zelda : Tears of Kingdom (sorti en mai dernier). Le Mexique a remporté quant à lui la troisième place, avec deux cosplayers qui avaient choisi des personnages du jeu Final Fantasy VII : Crisis Core.

