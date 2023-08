La Chine va reprendre ses voyages groupés au Japon, suscitant des inquiétudes sur le tourisme de masse

Actualités

La Chine compte reprendre les voyages touristiques groupés au Japon, après environ trois ans et demi de restrictions dues à la crise sanitaire.

Si le Premier ministre japonais Kishida Fumio s’est réjouit de cette nouvelle et a exprimé ses espoirs pour une relance dynamique de l’industrie du tourisme sur l’Archipel, des inquiétudes sont néanmoins suscitées quant au risque du tourisme de masse et du manque d’hébergements hôteliers.

En 2019, avant la pandémie, le Japon avait enregistré un nombre record de 31,88 millions de touristes internationaux, et les visiteurs chinois avaient représenté 30 % d’entre eux (9,59 millions), soit la plus grande partie. Ces derniers avaient dépensé 1 800 milliards de yens pendant leur séjour, soit plus du tiers des 4 800 milliards de yens dépensés par le total des touristes.

