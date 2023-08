[Vidéo] Un festival à Nagano expose un nombre record de carillons à vent « fûrin »

Actualités

La ville d’Iijima, dans la préfecture de Nagano au centre du Japon, a tenu un festival décoré de 10 000 carillons à vent, ou fûrin.

Cette commune se situe à proximité des Alpes japonaises du sud et du centre, et les clochettes sont censées exalter les agréables brises soufflant à travers les montagnes.

Ce festival, appelé « Shinshu Iijima Kazekaido Rinrin », a été créé il y a deux ans et a été homologué par le Guinness des Records comme exposant le plus grand nombre de carillons à vent. Cet exploit a pu être accompli grâce aux dons de particuliers et d’entreprises, et il est également un moyen d’attirer l’attention sur cette ville qui souffre d’un dépeuplement sévère.

Les clochettes étaient accrochées à une estrade surélevée yagura de 80 mètres de long, au cœur de la ville.

