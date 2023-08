[Vidéo] Typhon Lan : bourrasques et pluies à Osaka

Actualités

Le typhon Lan a débarqué le 15 août au matin au sud de la péninsule de Kii, sur la côte pacifique, entre le sud-ouest et le centre du pays. Le septième typhon de l’année provoque actuellement des vents violents et des pluies dans toute la partie centrale de l’Archipel, et il est prévu qu’il se déplace vers le nord, traversant la région d’Osaka pour continuer sa route le lendemain vers la mer du Japon.

La vidéo montre la gare d’Osaka ce matin.

