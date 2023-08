Le couple impérial se rendra à Hokkaidô pour la première fois en 24 ans

Actualités

L’empereur Naruhito et l’impératrice Masako iront à Hokkaidô pendant deux jours à partir du 16 septembre. Ce sera la première fois que le couple impérial se rendra sur l’île septentrionale depuis 1999, alors que Naruhito était encore prince héritier.

Il se peut que l’empereur y aille seul, en fonction de l’état de santé de son épouse, qui souffre depuis de nombreuses années d’un trouble de l’adaptation.

À leur arrivée, il est prévu que le couple visite les marais de Kushiro et son centre de conservation, et qu’il discute avec les pêcheurs. Il assistera le lendemain à la cérémonie d’ouverture de la 42e convention nationale sur la mer et les océans, à un rite de lâcher de poissons dans la ville d’Akkeshi, puis ira y observer un centre d’élevage d’huîtres.

En novembre 2020, en plein dans la crise du coronavirus, le souverain et son épouse avaient visité en ligne un hôpital de Kitami, au nord-est de l’île de Hokkaidô.

