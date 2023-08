Certaines municipalités japonaises expérimentent la semaine de quatre jours

Actualités

Au Japon, certaines municipalités expérimentent actuellement la semaine de quatre jours.

Le nombre hebdomadaire d’heures de travail ne change pas : il s’agit d’effectuer des heures supplémentaires pendant les journées de travail pour pouvoir prendre un jour chômé en plus du week-end. Cette méthode vise à créer un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle tout en améliorant l’efficacité à la tâche.

La mairie de la ville de Maebashi, la capitale de la préfecture de Gunma, a lancé un ballon d’essai, avec une cinquantaine de cadres qui se sont portés volontaires du 14 août au 8 septembre. Ils travaillent 9 heures et 45 minutes trois jours de la semaine et 9 heures et 30 minutes le quatrième jour pour un total de 38 heures et 45 minutes avec un jour de repos supplémentaire.

La mairie de la ville d’Utsunomiya, capitale de la préfecture de Tochigi, avait déjà mis en place ce système dans son departement de gestion en février et mars dernier avec succès, et compte retenter l’expérience avant la fin de l’année fiscale.



La mairie de Maebashi

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]