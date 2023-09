« La Grande Vague de Kanagawa », de Hokusai, acquise pour plusieurs millions d’euros par une bibliothèque de Munich

Actualités

La Bibliothèque d’état bavaroise, située à Munich, a annoncé qu’elle avait acquis pour plusieurs millions d’euros un exemplaire de l’estampe La Grande Vague de Kanagawa, créée par le célèbre peintre Katsushika Hokusai. Cette œuvre, tirée de la série des « Trente-six vues du mont Fuji », a été imprimée à partir d’une planche originale dans les années 1830 et a été extrêmement bien conservée depuis. La Bibliothèque compte en faire la pièce principale d’une exposition qu’elle organisera en 2025.

La Grande Vague de Kanagawa (Kanagawa-oki nami-ura) a été réalisée en 1831 et représente trois bateaux pris dans une tempête (et non un tsunami) au moment où la vague se casse au sud de la baie de Tokyo, avec le mont Fuji en arrière-plan. L’estampe a été rendue célèbre notamment grâce à l’utilisation du bleu de Prusse, un pigment introduit par les Néerlandais deux ans plus tôt, et elle a ensuite attiré le regard de grands artistes comme Vincent Van Gogh et Claude Monet, qui s’en sont inspirés.

(Voir également notre article : La technique de l’estampe ukiyo-e transmise aujourd’hui par les artisans)

