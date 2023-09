Le Japon a connu son été le plus chaud en 125 ans

Actualités

L’Archipel a connu son été le plus chaud jamais enregistré depuis le début des statistiques en 1898, a fait savoir l’Agence météorologique japonaise.

La température moyenne relevée entre juin et août dans 15 points d’observation du pays qui ne sont que très peu impactés par l’environnement urbain a été de 1,76 degré Celsius supérieure à la moyenne sur 30 ans. Cette variation positive est la plus haute jamais enregistrée depuis 125 ans, dépassant le dernier record de 2010 qui avait été de 1,08 degré Celsius.



Le 23 août dernier dans la ville de Sapporo, le mercure est monté à 36,3 °C, la température la plus élevée jamais enregistrée dans la capitale de l’île de Hokkaidô.

Concernant les régions du Japon, d’après les données de 149 points d’observation, cette variation a été positive de 3,0 degrés Celsius dans le Hokkaidô (nord), de 2,9 degrés dans le Tôhoku (nord-est), de 2,1 degrés dans le Hokuriku (nord-ouest), de 1,8 degré dans le Kantô (Tokyo et ses alentours), de 1,3 degré dans le Tôkai (centre) et le Chûgoku (sud-ouest) et de 1,0 degré dans le Kansai (Osaka et ses alentours).

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]