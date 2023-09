L’homme qui avait attaqué le Premier ministre Kishida Fumio inculpé pour tentative de meurtre

Actualités

Le 6 septembre, le ministère public a inculpé de tentative de meurtre et d’autres charges Kimura Ryûji, qui avait attaqué le Premier ministre Kishida Fumio avec une bombe artisanale en avril dernier.

Après avoir analysé la structure de l’explosif, la police a conclu que l’arme avait un lourd potentiel létal et que l’homme de 24 ans avait eu l’intention de tuer le dirigeant japonais et son entourage.

Kimura est resté silencieux pendant tout ses interrogatoires, mais les procureurs ont jugé après trois mois d’expertise psychiatrique qu’il était apte à répondre pleinement de ses actes.



Kimura Ryûji le 17 avril dernier

Le 15 avril en fin de matinée, alors que le Premier ministre était en visite dans un port de pêche de Saikazaki, dans la préfecture de Wakayama, afin de soutenir un candidat de son parti en vue des élections partielles à la Chambre basse, Kimura a lancé un engin explosif qui est tombé à dix mètres de lui. La déflagration a provoqué la panique générale. Un policier et une personne âgée ont été légèrement blessés. Kimura a été rapidement interpellé sur place sans opposer de résistance, tenant une autre bombe à la main. Un couteau de 13 centimètres avait également été retrouvé dans ses affaires.

L’enquête avait révélé que l’homme avait porté plainte contre le gouvernement l’année dernière. Il jugeait inconstitutionnel le fait de ne pas avoir pu briguer un siège de député à la Chambre haute du Parlement pour les élections partielles de juillet 2022 à cause des critères demandés, à savoir être âgé d’au moins 30 ans et verser un acompte de 3 millions de yens (20 000 euros). Kimura avait exigé auprès du tribunal du district de Kobe un montant de 100 000 yens (630 euros) de dommages et intérêts, une demande rejetée par la suite.

La police suspecte ainsi une importante frustration envers les politiciens comme raison possible de son acte.

