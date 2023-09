La série live action « One Piece » arrive en tête du classement des programmes Netflix les plus visionnés dans 83 pays

Actualités

En une semaine depuis sa sortie, l’adaptation en live-action du manga One Piece figure dans le classement des dix premiers programmes consultés sur Netflix dans 93 pays, et se trouve à la première place dans 83 d’entre eux.

La série américano-japonaise a par ailleurs engrangé 18,5 millions de vues en à peine quatre jours, dépassant le record des séries américaines Stranger Things et Mercredi. Elle a également reçu la meilleure note jamais obtenue pour un programme Netflix sur le site Rotten Tomatoes.

One Piece est le manga actuellement le plus lu au monde, adapté en anime, jeu vidéo et d’autres multiples dérivés. Créé en 1997 par Oda Eiichirô et toujours en cours de publication, il raconte l’aventure de Luffy, un jeune homme qui ambitionne de devenir le roi des pirates. Il a acquis les pouvoirs de rendre son corps « élastique » après avoir mangé un fruit défendu, lui permettant d’affronter les redoutables ennemis qui lui barrent la route, et qui deviennent de plus en plus puissants à mesure que le héros approche du but. La popularité de l’œuvre s’explique en partie grâce au charisme des personnages qui composent son équipage.

