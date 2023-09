« Le Mal n’existe pas », de Hamaguchi Ryûsuke, primé à la Mostra de Venise

Actualités

Le réalisateur Hamaguchi Ryûsuke a reçu le Grand prix du jury, le Lion d’argent, lors de la 80e édition de la Mostra de Venise le 9 septembre pour son film « Le Mal n’existe pas » (Aku wa sonzai shinai).

Avec cette récompense, le cinéaste japonais de 44 ans aura été primé dans les trois plus grands festivals du cinéma international, à savoir le Grand prix du jury pour Contes du hasard et autres fantaisies à la Berlinale 2021 et le prix du meilleur film international aux Oscars pour Drive my car, la même année.

Le Lion d’or de la Mostra de Venise est revenu à Pauvres créatures du réalisateur grec Yorgos Lanthimos.

« Le Mal n’existe pas » sortira au courant de l’année prochaine au Japon. Il dépeint les conséquences écologiques d’un programme de développement touristique dans une commune de campagne où vivent un père et sa fille, les protagonistes principaux du film.



Le réalisateur Hamaguchi Ryûsuke (droite) et l’acteur principal de son dernier film Ômika Hitoshi, le 9 septembre.



Une scène du film « Le Mal n’existe pas »

