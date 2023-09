Seuls 13 % des cyclistes japonais portent un casque malgré la loi

Actualités

Une enquête de l’Agence nationale de la police a montré que seuls 13 % des cyclistes portent un casque, et ce malgré la mise en vigueur d’une loi depuis le 1er avril dernier qui « recommande fortement » d’en mettre un.

Les chutes mortelles sur la tête sont de plus en plus fréquentes, et l’année dernière, le nombre de personnes décédées qui ne portaient pas de casque avait été 2,6 fois supérieur à celui des personnes qui en avaient un.

Auparavant le casque n’était obligatoire uniquement que pour les enfants de moins de 13 ans. Il n’y a pas d’amende prévu si l’on n’en porte pas.

Parmi les 47 préfectures du pays, c’est celle d’Ehime (sud-ouest) où il semble y avoir les cyclistes les plus obéissants, avec 59,9 % d’entre eux qui portent un casque. Mais il se trouve que contrairement à d’autres régions de l’Archipel, un arrêté avait été émis depuis 2013 pour promouvoir le port du casque.

