Première visite du couple impérial à Hokkaidô depuis 1999

Le couple impérial s’est rendu à Hokkaidô ce week-end pour entre autres participer à la cérémonie d’ouverture de la 42e Convention nationale sur la mer et les océans, dans la ville d’Akkeshi. C’est la première fois depuis 1999 que l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako entament ensemble un voyage sur l’île septentrionale.

Après les lourdes conséquences sur l’industrie maritime d’une marée rouge survenue en septembre 2021 sur la côte Pacifique de Hokkaidô, le souverain a rendu hommage à la persévérance des habitants.

« Je voudrais exprimer mon profond respect envers les efforts de chacun d’entre vous qui œuvrez à créer un univers marin d’une grande richesse », a-t-il dit.

Naruhito et Masako ont également visité les marais de Kushiro et son centre de conservation, qui soigne et protège les oiseaux blessés.



Le couple impérial a pu interagir avec de très jeunes résidents de la ville d’Akkeshi.

