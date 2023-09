La campagne de vaccination gratuite contre le Covid-19 a débuté au Japon

Actualités

La campagne de vaccination contre le Covid-19 a débuté le 20 septembre au Japon, principalement en utilisant des produits à ARN messager développés par Pfizer et Moderna efficaces contre le variant Omicron XBB 1.5, le plus courant actuellement dans le monde.

La vaccination est gratuite pour les enfants âgés d’au moins six mois et toutes les personnes qui ont déjà reçu une première dose. La campagne est financée par des fonds publics et se prolongera jusqu’en mars prochain.

Il suffira d’une injection pour l’hiver, qui doit être administrée au moins trois moins après la précédente.

Les personnes de 12 ans ou plus sont également éligibles pour recevoir le vaccin de Novavax, basé quant à lui sur la technique à protéine recombinante (vaccin classique).

