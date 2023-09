GaaSyy, un ancien sénateur youtuber, a été relaché sous caution

Actualités

L’ancien sénateur Higashitani Yoshikazu, connu sous le nom de GaaSyy, arrêté pour des actes d’intimidation envers des personnes publiques japonaises, a été relaché le 21 septembre après avoir payé une caution de 30 millions de yens (190 000 euros).

L’homme de 51 ans habillé d’un T-shirt, d’un short et de sandales est sorti du centre de détention de Tokyo et s’est incliné une dizaine de secondes devant la presse qui l’attendait.

GaaSyy était sous le feu des projecteurs depuis l’année dernière pour sa personnalité très atypique dans le monde de la politique japonaise. Installé à Dubaï, il avait été élu en juillet 2022 député de la Chambre haute du Parlement dans un parti d’opposition (le Parti pour la protection des Japonais contre la chaîne NHK), mais il avait provoqué la colère et l’exaspération de ses pairs pour n’avoir jamais siégé à l’assemblée malgré les demandes répétées. GaaSyy avait finalement été exclu et démis de son statut de sénateur en mars dernier, une première dans le pays en 72 ans.

En parallèle, avant et pendant son mandat de politicien, il avait ouvert divers comptes YouTube depuis les Émirats arabes unis où il disséquait les coulisses du monde du show-biz et propageait des ragots sur des célébrités, les menaçant également de divulguer tous leurs secrets. Certaines personnalités avaient fini par l’attaquer en diffamation.

Les autorités japonaises avaient lancé un mandat d’arrêt à son encontre il y a six mois, en le fichant sur la liste des personnes recherchées par Interpol car il était soupçonné de calomnies et d’actes d’intimidation, et avaient réclamé son extradition. Également suspecté d’être resté à Dubaï illégalement car son passeport était déjà périmé, GaaSyy avait été arrêté dès son arrivée à l’aéroport de Narita le 4 juin.

