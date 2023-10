Gare aux ours cet automne : le message du ministère de l’Environnement

Actualités

Le ministère de l’Environnement demande aux personnes qui comptent partir en montagne cet automne de prendre leurs précautions contre les ours.

Entre avril et juillet de cette année, le nombre d’attaques d’ours qui ont causé des blessures et, dans le pire des cas, des décès, à été de 54. Par ailleurs pendant cette période, la présence de ces animaux a été observée 7 967 fois, soit le deuxième chiffre le plus élevé en cinq ans. Mais le ministère pense qu’il est sous-estimé et que la réalité est encore plus importante.

Afin de se préparer à son hibernation, l’ours a l’habitude de se nourrir d’une grande quantité de glands. Mais ces aliments étant en pénurie cette année, notamment dans la région du Tôhoku (nord-est), il se peut que des ours affamés apparaissent plus fréquemment dans des zones à présence humaine.

