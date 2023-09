Vol de Rolex dans le quartier de Ginza : un jeune écope de quatre ans et demi de prison

Actualités

Le 25 septembre, le tribunal du district de Tokyo a condamné un homme de 18 ans à quatre ans et demi de prison pour vol dans une boutique de montres de luxe du quartier de Ginza.

Le 8 mai dernier vers 6 h 20, en plein dans l’avenue principale et devant les yeux de nombreux passants, Torii Shôma et trois autres jeunes avaient pénétré le visage masqué dans le magasin et menacé l’employé avec un couteau, l’ordonnant de se coucher à terre s’il ne voulait pas mourir. Ils s’étaient enfuis en voiture après avoir brisé les vitrines et dérobé 74 Rolex pour un total de 308,5 millions de yens (1,95 million d’euros).

Cette scène, très étonnante au Japon, avait été filmée par plusieurs passants. L’un d’entre eux avait appelé la police, qui avait pu retrouver les malfaiteurs très rapidement.

Les autres complices de Torii ont également été inculpés pour vol.



Le 8 mai dernier, devant la boutique de montres de luxe

