Après 30 ans au service de la PlayStation, le PDG de Sony Interactive Jim Ryan va démissionner

Jim Ryan, le président-directeur général de Sony Interactive Entertainment (SIE), quittera son poste à la fin de l’année fiscale, en mars 2024.

« Il était de plus en plus compliqué pour moi de concilier ma vie en Europe et mes déplacements professionnels aux États-Unis », a expliqué le britannique de 63 ans, dirigeant de la branche jeu vidéo de Sony.

Jim Ryan avait fait partie de l’aventure PlayStation depuis le début, en rejoignant l’entreprise nippone en 1994, l’année de lancement de la console. Il avait été nommé président de SIE Europe en 2011 puis directeur des ventes et du marketing en 2018, pour finalement accéder à son poste actuel l’année suivante.

Le temps qu’un successeur lui soit trouvé, Jim Ryan sera épaulé temporairement par Totoki Hiroki, le président et directeur financier de Sony.



Jim Ryan et Totoki Hiroki

