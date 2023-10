L’acteur Fuji Tatsuya sacré meilleur premier rôle au Festival du film de Saint-Sébastien

Actualités

Lors de la 71e édition du Festival du film de Saint-Sébastien, en Espagne, l’acteur Fuji Tatsuya a été récompensé de la Coquille d’argent du meilleur premier rôle pour Great Absence, de Chikaura Kei.

« J’ai été témoin d’une scène incroyable après la projection du film. Le monde s’était levé et m’avait applaudi. Cela m’a beaucoup touché. », s’est exprimé le comédien de 82 ans.

Le long-métrage, qui sortira l’année prochaine au Japon, dépeint l’histoire d’un père et son fils réunis après une longue période de séparation. Fuji Tatsuya interprète un vieil homme atteint de démence, et son fils est joué par Moriyama Mirai.

Fuji Tatsuya est célèbre pour avoir tenu le rôle principal dans L’Empire des Sens (1976) et L’Empire de la Passion (1978), de Ôshima Nagisa. Il a entre autres joué dans Jellyfish (2003), de Kurosawa Kiyoshi, The Man in White (2003), de Miike Takashi ou encore Vers la Lumière (2017), de Kawase Naomi.



Fuji Tatsuya (gauche) et le réalisateur Chikaura Kei

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]