Après un scandale d’abus sexuels, l’agence d’idoles masculines Johnny’s change de nom

La plus grande agence d’idoles masculines japonaise Johnny & Associates, embourbée dans un scandale d’abus sexuels qu’aurait commis son ancien président, a tenu une conférence de presse le 2 octobre. Elle a annoncé qu’a partir du 17, elle prendrait désormais le nom de « Smile-Up », et qu’elle se consacrerait à l’aide et au dédommagement financier des personnes qui s’étaient déclarées victimes.

« Le nom de Johnny disparaîtra et sera remplacé à chaque fois », a déclaré Higashima Noriyuki, le nouveau président.

En parallèle, une nouvelle agence verra le jour pour produire les artistes. Son nom sera choisi à travers un vote entre les membres du fan club de Johnny’s.

Jusqu’à la fin septembre, 478 personnes ont émis des plaintes contre l’ancien président Johnny Kitagawa, aujourd’hui décédé, dont 325 réclament une compensation financière.

(Pour en savoir sur les détails de cette affaire, voir notre article : Scandale sexuel dans le monde de la J-Pop : la BBC aide à lever les tabous)



Le nouveau président de l’agence, Higashima Noriyuki (droite), et le vice-président Inohara Yoshihiko.

