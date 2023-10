Bande de Gaza : le Japon veut faire son possible pour assurer la sécurité de ses ressortissants

Actualités



Matsuno Hirokazu

Le 10 octobre, le secrétaire général du Cabinet Matsuno Hirokazu a dit que le gouvernement était en train de fournir tous les efforts possibles pour s’assurer de la sécurité des ressortissants japonais présents dans la Bande de Gaza, qui sont en petit nombre. Aucune information dramatique les concernant n’a été relayée.

Matsuno Hirokazu a appelé les nationaux à reporter leur voyage en Israël.

« Nous prendrons toutes les mesures nécessaires afin de répondre à n’importe quel type de situation », a-t-il déclaré, après l’attaque du Hamas sur Israël le 7 octobre au matin qui fait déjà état de 900 morts et plus de 2 500 blessés selon l’armée israélienne. La Palestine recense près de 700 personnes tuées et 3 700 blessés après la contre-offensive de l’État hébreu, et celui-ci a annoncé un siège de la Bande de Gaza.

