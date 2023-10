Un nouveau modèle de Playstation 5 plus compact sortira en novembre

Actualités

Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé qu’un nouveau modèle de Playstation 5 sera lancé le 10 novembre prochain.

Sa capacité de stockage de données sera supérieure à la version de base, alors que la console sera plus petite de 30 % environ et 20 % plus légère. Le choix entre le lecteur Blu-Ray et la version entièrement numérique (conçue pour uniquement télécharger les jeux via internet) restera possible, avec un prix respectivement de 66 908 yens (420 euros) et 59 980 yens (380 euros).

SIE cessera la vente des modèles actuels une fois que le stock sera épuisé.

