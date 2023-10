Vente inédite chez Uniqlo : la marque propose ses habits en seconde main

Actualités

Uniqlo a pour la première fois mis en vente des vêtements de seconde main dans son magasin du quartier de Harajuku à Tokyo, dans un souci de promouvoir le recyclage.

Le détaillant japonais a collecté les anciens habits de leurs clients et les propose sous deux types : lavés et prêts pour un nouvel achat, ou teints et présentés avec un look rétro.

Parmi les pièces vendues, une veste polaire pour 1 000 yens (6,3 euros) et un pull en cashemire pour 3 000 yens (19 euros), soit seulement 30 % du prix d’origine. Les vêtements teints comprennent des t-shirts à 1 990 yens et des chemises decontractées pour 2 990 yens.

Cette vente d’occasion se tient jusqu’au 22 octobre.

