Transparence de la vie publique : les nouveaux ministres du Japon ont déclaré leur patrimoine

Le nouveau gouvernement japonais

Le montant moyen du patrimoine des 13 nouveaux ministres du gouvernement de Kishida Fumio a été évalué à 66,8 millions de yens (425 000 euros).

Le Premier ministre a procédé au remaniement de son administration le 13 septembre dernier, et dans le cadre de la transparence de la vie publique, les ministres nouvellement nommés ont dû remettre un document au sujet de leur fortune personnelle. Il s’agit des biens immobiliers (logements et terrains), des dépôts bancaires (excepté le compte courant) et des titres financiers.

Le nouveau ministre de la Revitalisation économique Shindô Yoshitaka, 65 ans, est celui qui possède le patrimoine le plus important, avec 304,06 millions de yens (1,9 million d’euros), suivi du ministre de la Santé, du Travail et des Affaires sociales Takemi Keizô, 71 ans, qui possède 141,01 millions de yens (896 000 euros).

Shindô Yoshitaka a déclaré 287,67 millions de yens de biens immobiliers dans la ville de Kawaguchi, au nord de Tokyo, et 16,39 millions en valeur mobilière et 15 000 actions dans deux entreprises, dont Nippon Telegraph.

Takemi Keizô et son épouse possèdent 67,1 millions de yens en biens immobiliers dans le quartier de Setagaya, à Tokyo, et dans la ville de Karuizawa, dans la préfecture de Nagano. Le ministre a déclaré 73,91 millions de yens en placements bancaires et 20 265 actions dans cinq entreprises.

